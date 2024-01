“Tariffe idriche sempre più elevate”, in città e in provincia è un salasso: parte raccolta firme

Gela. L’acqua che arriva nelle case, in tutta la provincia di Caltanissetta, pagata a peso d’oro. Un salasso che continua in un servizio privatizzato e affidato alla società italo-spagnola Caltaqua e al sovrambito Siciliacque. Fino ad oggi, a nulla è valso l’esito del referendum che nel 2011 sancì la natura pubblica del servizio idrico. Cinque anni fa, la commissione tecnica regionale dispose la rescissione del contratto con Caltaqua per “gravi inadempienze”. Anche in questo caso, la decisione è caduta nel nulla. L’azienda italo-spagnola è sempre alla testa del sistema privato e l’Assemblea territoriale idrica, che da alcuni anni sovraintende il ciclo idrico integrato, ha scelto di andare avanti soprattutto per assicurare gli investimenti previsti. In città, il servizio non è mai stato veramente efficiente e i distacchi sono una sorta di consuetudine. La vetustà della rete è stata solo in parte attenuata da interventi della società italo-spagnola, che ha definito un cronoprogramma di lavori e investimenti. Le tariffe, come sottolineano i rappresentanti del Forum per l’acqua e i beni comuni, della Federconsumatori Caltanissetta e del Movi nisseno, sono in costante aumento. Hanno lanciato una raccolta firme rivolgendosi a tutte le amministrazioni comunali della provincia e alle istituzioni. “E’ di 722 euro la spesa media di una famiglia tipo della nostra provincia per un consumo di 192mc di acqua in un anno”, spiegano. “La raccolta firme ha lo scopo di sottoporre all’attenzione del presidente della Regione Sicilia, del suo governo e delle relative commissioni, le problematiche inerenti al settore idrico che coinvolgono il territorio nisseno”, aggiungono. “I promotori chiedono ai cittadini della provincia di Caltanissetta di firmare questa petizione affinché il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani possa finalmente accogliere le evidenze indicate, dare seguito alle determinazioni della Commissione tecnica per consentire una gestione pubblica senza finalità di lucro, agire fattivamente per calmierare il costo dell’acqua del gestore del sovrambito regionale Siciliacque spa e renderlo economicamente sostenibile per le famiglie dei Comuni della provincia di Caltanissetta. La raccolta firme sarà fatta sul tutto il territorio e le stesse verranno depositate presso gli sportelli del Movi e di Federconsumatori Caltanissetta APS in Via Xiboli n.310, as Caltanissetta”, aggiungono i promotori. L’iniziativa è stata comunicata anche al sindaco Lucio Greco, a Palazzo di Città. Sarà convocata una conferenza stampa. Tutti coloro che vogliono partecipare all’iniziativa entro il 28 gennaio possono contattare, in modo da poter presenziare, il MoVi al numero 0934 584206/1903767 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 o dalle 16 alle 20. Oppure recarsi agli sportelli in Via Xiboli n.310 e in Corso Umberto I n.238; Federconsumatori Caltanissetta APS agli stessi orari al numero 3274557972. Oppure recarsi presso gli sportelli dell’associazione.