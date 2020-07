Indagine Rsa, aperto dibattimento: Comune ammesso come parte civile

Gela. Il Comune è stato ammesso come parte civile nel dibattimento scaturito dall’inchiesta sulla Rsa Caposoprano, che questa mattina è partito davanti al collegio penale del tribunale. La richiesta avanzata dal legale dell’ente, l’avvocato Salvo Macrì, è stata accolta dai giudici, che in questa fase ritengono possa sussistere l’interesse di Palazzo di Città a stare nel giudizio. Il dibattimento è stato aperto. Agli imputati, a vario titolo, vengono contestati reati scaturiti dalle procedure per l’accreditamento regionale della struttura sanitaria e da quelle di sanatoria dell’ex albergo, riconvertito in residenza sanitaria assistita. L’ente comunale, su volontà dell’amministrazione del sindaco Lucio Greco, è parte civile anche nei confronti di propri attuali funzionari. Tra gli imputati, c’è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici, a processo perché nel gruppo societario che possiede la struttura sanitaria. A processo, sono Renato Mauro, Salvatore Lombardo, Giuseppe Fava, Davide Giordano, Raffaella Galanti, Rocco Ficicchia, Calogero Buttiglieri, Luigia Drogo, Donato Fidone, Isidoro Bracchitta, Michele Burgio, Sebastiano Macchiarella e Gaetano La Bella. In udienza preliminare, l’Asp si era già costituita parte civile anche nei confronti di propri dipendenti (con il legale Giacomo Butera).