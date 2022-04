Indagine su furti in ospedale, diversi imputati sentiti dal gup: Asp è parte civile

Gela. Gran parte degli imputati ha scelto l’interrogatorio, davanti al gup, per chiarire le posizioni. Hanno tutti respinto le accuse che vengono mosse dai pm della procura, in un’indagine condotta dai carabinieri. Sono trentasei gli accusati, toccati dall’inchiesta su casi di furti in ospedale. L’attenzione degli investigatori si concentrò soprattutto sulla mensa e sulla gestione delle cucine del nosocomio. Tra gli imputati, ci sono anche operatori dell’azienda esterna che si occupava proprio della refezione. I difensori di diversi imputati hanno già chiesto l’accesso alla messa alla prova, per i loro assistiti. L’indagine, condotta anche attraverso le immagini registrate da telecamere collocate dai carabinieri, portò a ricostruire diversi presunti casi di irregolarità. Tra le accuse, mosse ad alcuni dei coinvolti, c’è anche quella di peculato. L’Asp si è costituita parte civile. Il legale incaricato dalla direzione generale, l’avvocato Patrizia Comandatore, ha illustrato con una memoria le ragioni che hanno portato Asp a costituirsi, anche nei confronti di propri dipendenti (operatori e medici). La maggior parte degli imputati, a questo punto, potrebbe definire senza arrivare al dibattimento. Il gup Roberto Riggio valuterà le diverse richieste, a giugno. Già in fase di indagine, tanti coinvolti hanno respinto le contestazioni, spiegando di non aver mai violato la disciplina sul consumo dei pasti e sull’uso della mensa. I carabinieri accertarono anche possibili irregolarità nella gestione delle cucine del nosocomio.