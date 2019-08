JUVE: POLMONITE PER SARRI, IN DUBBIO PRESENZA SABATO A PARMA

TORINO (ITALPRESS) – Una polmonite rischia di far saltare a Maurizio Sarri la “prima” in campionato sulla panchina della Juventus in programma sabato alle 18 al Tardini di Parma. La notizia sulle sue condizioni di salute, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di influenza e il tecnico era assente a Trieste per l’amichevole con la Triestina, arriva dalla società bianconera, autorizzata dal tecnico a comunicare il proprio stato di salute. “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana -si legge nella nota diramata in serata dal club torinese -. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica”.

(ITALPRESS).