Kart, esordio nella “125” di Matteo Bagnato in vista del campionato regionale

Gela. Sono proseguiti nel riqualificato Kartodromo internazionale Gela, in contrada Zai, i test per Matteo Bagnato di preparazione al prossimo campionato regionale valido per la Coppa Italia di Zona ACI Karting. Il beniamino locale esordirà nella OKNJ 125, mettendosi definitivamente alle spalle la 60 Junior per raggiunti limiti di età. Si inizia il prossimo 26 febbraio dal kartodromo di Siracusa, per la prima delle otto gare del massimo campionato siciliano.