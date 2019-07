La CovisoD esclude il Gela dalla serie D, ecco cosa serve per evitare la cancellazione

La famiglia Mendola non si fida di cronoprogrammi e annunci. Benchè i contratti siano stati stipulati ad oggi in effetti un solo operaio allo stadio non si è visto. E pur iniziando i lavori dove si dovrebbe allenare oggi il Gela? Il nulla osta dello stadio di Licata è già disponibile per le eventuali prime gare stagionali? Ed in ogni caso i rapporti tra club e Comune sono pari allo zero, a maggior ragione da quando al protocollo di palazzo di città è stata depositata una richiesta risarcitoria di 4 milioni di euro.

Chi potrà trovare una soluzione ad una settimana esatta dal termine per presentare ricorso?

Intanto il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date di inizio della stagione sportiva 2019/2010. La prima competizione a partire sarà la Coppa Italia: si comincia il 18 agosto con i preliminari, poi il 25 dello stesso mese scatterà il primo turno. Il 1 settembre al via invece il campionato di Serie D, seguito il 14 da quello Juniores.