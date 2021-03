La Melfa’s in campo contro il Gravina, Caiola: “Il gruppo sta crescendo”

Gela. Melfa’s Gela Basket nuovamente in campo. Domani al Palaitis il quintetto di coach Bernardo ospita in Gravina di Catania per la quarta giornata della serie C Silver. I gelesi hanno conquistato una vittoria e perso una partita. La settimana scorsa ha osservato un turno di riposo, visto che il girone è a nove squadre.

Emanuele Caiola, uno dei migliori nella trasferta di Messina, ricorda come sia stato duro nel corso della pausa allenarsi a casa e non in palestra.