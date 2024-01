Il Gela Futsal cerca il primo squillo nel derby contro Acireale

Gela. Scontro casalingo per il Gela Futsal, impegnato tra le mura amiche del PalaLivatino contro il Drago Acireale, trionfante fuori casa solo in un’occasione contro il Bovalino. L’obiettivo principale dei biancazzurri sarà quello di ottenere i 3 punti, lottando su ogni pallone come in una finale. Avrà sicuramente un certo peso l’assenza di Jony Da Sousa, squalificato per la gara in programma per sabato. Nel frattempo la società biancazzurra continua a cercare innesti, anche se la riforma attuata quest’anno che prevede un solo straniero per squadra complica tutto, poiché ogni società preferisce tenersi stretto ogni giocatore italiano.