La musica di Angelo Famao alla Bobo Summer cup, l’artista gelese con Ventola e Vieri

Gela. E’ da tempo un punto di riferimento musicale per tanti calciatori di caratura nazionale e non solo. I suoi brani sono stati colonna sonora della vittoria dell’Inter in Coppa Italia. Oggi, Angelo Famao è stato protagonista della Bobo Summer Cup, che ha fatto tappa a Marina Di Ragusa. Il padel degli ex calciatori di serie A ha attirato tanto pubblico e l’artista gelese ha fatto un giro del campo in musica, insieme a Nicola Ventola e Cristian Brocchi.