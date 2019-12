La nuova Ati, Conti attende incontro con Panvini: passaggio di consegne da Ato idrico

Gela. Non ci sono ancora tempi certi ma, al massimo entro le prime settimane del nuovo anno, il neo presidente dell’Assemblea territoriale idrica, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, incontrerà l’attuale commissario dell’Ato idrico Cl6 Rosalba Panvini. “Ci sarà il passaggio di consegne”, spiega brevemente Conti. Dopo anni di attesa, in ritardo rispetto ad altre province dell’isola, i sindaci hanno ufficialmente costituito l’Ati, che dovrà coordinare l’intero sistema idrico del territorio, in attesa di capire se il futuro sarà ancora con una gestione privata. Caltaqua, l’azienda italo-spagnola che ha in mano un appalto trentennale, è sempre nell’occhio del ciclone. I malumori sono costanti da parte di un’utenza che non è mai riuscita ad avere un servizio efficiente. Negli ultimi tempi, si è costituito un comitato spontaneo che punta ad un cambio di rotta, con l’addio a Caltaqua. Il sindaco Lucio Greco ha già espresso la sua posizione nel corso dei lavori della commissione tecnica. Ha votato per sciogliere anticipatamente il contratto e andare oltre l’attuale sistema. Dalla Regione, però, non sono ancora arrivate indicazioni, dopo la trasmissione dell’esito dei lavori della commissione.