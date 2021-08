“La pandemia non esiste…tutto inventato”, pochi no-Vax in piazza: “Non vaccinatevi”

Gela. Tutto falso, esiti dei tamponi aggiustati, una pandemia che non è mai esistita. Questa la posizione di una ventina di no-Vax, che si sono dati appuntamento in piazza Umberto I. La retorica è quella usata in tutte le piazza italiane, “censura”, “giornalisti corrotti”, “dati falsi”. Anche in città, niente di nuovo, copione neppure rivisto. Stesse parole di sempre, per negare pure l’innegabile. Così, non ci sono i morti, non ci sono i malati, non ci sono le terapie intensive. Tutto inventato da una sorta di regime tecnocratico. Mascherine neanche a parlarne e “vaccini che non sono mai stati approvati dalla scienza”. I no-Vax locali si uniscono alla retorica di chi contesta da sempre vaccini e prevenzione e ora anche l’obbligo del green pass.