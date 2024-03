“La rivoluzione di De Luca anche in municipio”, Sud chiama nord prepara la lista

Gela. Una lista che possa portare la “rivoluzione” di Cateno De Luca anche a Palazzo di Città. L’intenzione politica c’è e per questo motivo il gruppo di Sud chiama nord sta preparando il percorso verso le urne. Il movimento di De Luca è nell’agorà di Terenziano Di Stefano. “L’esperienza politico-amministrativa tracciata dal nostro leader Cateno De Luca ci spinge a voler portare la stessa rivoluzione anche in municipio. Una burocrazia lenta che allontana il progresso e spesso lo scansa – dice il coordinatore locale Marco Maniglia – una classe politica che quasi sempre getta fumo negli occhi ai cittadini che attendono risposte. Una crisi finanziaria in corso che non ha ancora del tutto dispiegato i propri effetti ma soprattutto la tendenza sempre eterna a mettere in cassaforte il potere per il solo fine di possederlo senza mai spenderlo davvero per la città”.