Eni, Sicindustria e aziende: confronto per percorsi di crescita

Gela. Sostenere le imprese nei percorsi di crescita sostenibile, creando una vera e propria filiera di fornitori capace di cogliere le opportunità derivanti dalla transizione e migliorare così la propria competitività sul mercato. È quanto emerso in occasione dell’incontro “Trasformarsi per crescere: sviluppo della supply chain e dei territori” organizzato da Eni e da Sicindustria Caltanissetta con l’obiettivo di illustrare le principali attività sul territorio, l’approccio del procurement e gli strumenti messi a disposizione della supply chain per supportarla nel percorso di trasformazione. “Le capacità di rinnovamento della cultura d’impresa e di innovazione – ha detto il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo – sono requisiti fondamentali dei quali le aziende fornitrici devono dotarsi per cogliere le opportunità offerte dal mercato. Le imprese siciliane sono già impegnate in questa sfida, consapevoli che la sostenibilità e, con essa la transizione energetica, sono sempre più imprescindibili per restare competitivi e per rispondere a quei principi di responsabilità sociale che riguardano la nostra idea di impresa e di futuro”. Oltre alle opportunità di business nel medio termine, sono stati illustrati strumenti come Open-es e programmi di Sustainable Supply Chain Finance definiti da Eni a sostegno dello sviluppo sostenibile della filiera.