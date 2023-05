La scomparsa di Gallo, Cgil “uomo curioso del mondo”: Pd, “figlio illustre”

Gela. Si susseguono in queste ore gli interventi in memoria dell’ex sindaco Franco Gallo. Il sindacalista Cgil Ignazio Giudice, componente della segreteria regionale del sindacato, l’ha voluto ricordare. “Ci lascia un uomo curioso del mondo, dotato di una memoria rara, spesso sorprendente. Anni di conflitto, posizioni pubbliche forti ma sempre intellettualmente importanti e stimolanti. Oggi – dice il sindacalista – il mio unico intento è ricordare l’uomo, con il quale ho avuto il piacere di confrontarmi, anche animatamente, nei suoi tre ruoli, sindaco, il primo a essere eletto in modo diretto, direttore del Consorzio Asi e dirigente Irsap successivamente. Andar via da questa terra pone ad ognuno di noi tante domande, spesso prive di risposta. Mi auguro sia allestita la camera ardente presso il Comune di Gela per rendere onore e merito ad un uomo delle istituzioni, Franco Gallo”.