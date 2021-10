La SSD Gela ospita il Gravina al Presti ed ufficializza l’arrivo di Di Bartolo

Gela. Un nuovo volto per la SSD Gela, che domani ospiterà al Presti il Gravina per la seconda giornata del torneo di Prima categoria. Il diciottenne Nicolò Di Bartolo vestirà il biancazzurro e già domani potrebbe debuttare in prima squadra. Il centrocampista gelese ha accettato la corte del ds Marco Cammarata ed andrà a rinforzare un reparto dove Pira, Giarrizzo e Fiore sono delle certezze.

Il Gravina ha perso la prima in casa con il Belpasso ma il tecnico Mirko Fausciana sa che anche in Prima categoria, come dimostrato a Scicli, non ci saranno partite facili.

Si gioca alle 15,30 e si accede solo con green pass o tampone nelle 48 ore precedenti. Fausciana ed il difensore Simone Minolfi non nascondono una certa emozione nel rivedere i tifosi al Presti.