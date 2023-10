Cadono Vigor Gela e Terranova, ai nastri di partenza la Terza Categoria

Gela. Per una squadra biancazzurra che vince, ce n’è un’altra che perde. La Vigor Gela esce sconfitta dal campo di Serradifalco con il risultato di 2-1. A timbrare il cartellino tra i gelesi il centrocampista Saverio Scicolone, al primo centro in Prima Categoria. Segnano per la squadra di casa Genova e l’ex SSD Gela Marco Cantavenera. Quarto posto in classifica per la squadra di mister Nassi, dietro il podio formato da Niscemi, Aragona e Serradifalco, tutte a 10 punti. Alla Vigor toccherà affrontare domenica prossima la Barrese, penultima in classifica.