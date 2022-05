Le contromisure dell’Italia contro l’impennata dei prezzi dell’energia

Gela. La fine del 2021 e l’inizio del 2022 hanno segnato in Italia un fortissimo aumento dei prezzi di energia elettrica e gas. Il prezzo della prima, che in Italia è ancora fortemente influenzato dal costo del fossile, era salito già a inizio 2022 di oltre il 400% rispetto all’anno precedente. La guerra in Ucraina e la possibile futura rinuncia al gas russo ha ancora peggiorato le prospettive, considerata la dipendenza dell’Italia dalla Russia per il 40% del fabbisogno di questa materia prima,

Pur in uno scenario così critico, l’effervescenza dell’andamento dei prezzi del gas naturale può costituire anche un’occasione per gli investitori. Tra i modi in cui scambiare le materie prime, il trading con la possibilità di usare una leva finanziaria è probabilmente quello più utilizzato. Il gas normale fa parte delle cosiddette “hard commodities” ed è un mercato al quale gli investitori stanno comprensibilmente guardando con attenzione, cercando di capire anche cosa faranno gli Stati di fronte alla crisi energetica.

Italia, quali prospettive per contenere i costi dell’energia?

Come sottolineato, la chiave per contenere i costi dell’energia, a maggior ragione dopo l’inizio della guerra in Ucraina, passa sia per trovare gas diverso da quello russo, che per il rafforzamento dell’apporto dato dalle fonti di energia alternative. Ecco quali sono le prospettive al momento.

Le alternative al gas russo

Come detto, l’Italia al momento dipende per più del 40% del suo fabbisogno sul gas russo. Dopo l’intervento in Ucraina, il problema non è più solo il suo costo, ma anche la sua provenienza, visto che da parte del leader ucraino Zelensky proseguono gli appelli verso l’Europa chiedendole di fare del tutto a meno del gas russo.

La maggiore alternativa in questo senso sarebbe il GNL, ovvero il gas naturale liquefatto, del quale i maggiori produttori sono Qatar, Stati Uniti e Australia. Il primo dei 3 paesi ha già annunciato di poter aumentare notevolmente l’esportazione in Europa, ma ciò che manca per l’Italia sono le infrastrutture e in questo senso le prospettive non sono ottimistiche perché si parla di 10 anni per arrivare a regime. Inoltre, al momento importarlo dagli Stati Uniti sarebbe il 50% più costoso rispetto al gas russo.

Una strada più percorribile nel breve periodo un aumento dell’afflusso di gas da Azerbaigian, Algeria e Tunisia attraverso i gasdotti esistenti. Ma è probabile che ciò non basterebbe a colmare il fabbisogno dell’Italia, che al contrario ad esempio della Francia non dispone dell’energia nucleare e ha dunque bisogno di un maggiore apporto di gas rispetto al paese transalpino.