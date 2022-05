Pontile sbarcatoio, fissato monotematico: demolizione o salvaguardia?

Gela. Sul finire dello scorso anno, il governo regionale annunciò uno stanziamento di quasi sette milioni di euro, per la totale demolizione del pontile sbarcatoio. Fondi vennero annunciati, seppur di entità decisamente inferiore, anche per la demolizione dell’ex lido La Conchiglia. Sul pontile sbarcatoio e sulla sua salvaguardia, nei mesi si è creato un fronte ampio e trasversale. Si ritiene che la struttura, di valore storico, vada messa in sicurezza e preservata. Per anni, rimpalli di competenze tra istituzioni, hanno di fatto azzerato le attività manutentive, fino al crollo del gennaio di un anno fa, con un tratto collassato su sé stesso. Del tema si parlerà in consiglio comunale. E’ stata fissata, per martedì prossimo, una seduta monotematica. Anche il sindaco Lucio Greco si è espresso per la salvaguardia della struttura, richiamando il valore storico nel contesto dello sbarco alleato della seconda guerra mondiale. Di recente, si è costituito un comitato a difesa del pontile.