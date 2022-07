Le divisioni della sinistra italiana, Garufi e l’Auser hanno presentato il saggio

La presentazione è stata organizzata dall’Auser “Rinascita”. Sono intervenuti il presidente Auser Emanuele Scicolone, il giornalista Salvatore Parlagreco, il dirigente scolastico Luciano Vullo, don Lino Buscemi, con il coordinamento del giornalista Franco Infurna. Al dibattito ha partecipato il sindaco Lucio Greco. Nel corso del dibattitto, anche lo stesso autore ha fatto capire che la sinistra dovrà cambiare rotta, per non perdere ulteriore terreno e ritornare a rappresentare chi è più in difficoltà e che oggi invece si ritrova ad immedesimarsi nel discorso dei populismi e dei nazionalismi. ll maestro di chitarra, Giampaolo Russo, docente alla “San Francesco”, ha eseguito alcuni brani, come piacevoli intermezzi musicali.