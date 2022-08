Le panchine rimosse, “vengano ricollocate anche a San Giacomo”

Gela. Sono state rimosse durante il periodo della pandemia, per evitare assembramenti, ma ora devono ritornare anche in piazza San Giacomo. Le panchine, per ora, non ci sono. “Sono state ricollocate in tante altre zone della città ma è giusto che ritornino anche a San Giacomo”, dice il presidente del comitato di quartiere Massimiliano Giorrannello.