Pretese di denaro e un fioraio aggredito, nel blitz l’ombra della stidda: chiuse le indagini

I pm sono certi infatti che per intimidire l’esercente, costringendolo a pagare, sarebbero intervenuti esponenti stiddari. Contestazioni che le difese hanno messo in discussione, sia in fase di riesame sia nei ricorsi in Cassazione. I coinvolti, negli interrogatori, si difesero, respingendo i pesanti addebiti. Gli indagati sono rappresentati dagli avvocati Flavio Sinatra, Cristina Alfieri, Davide Limoncello e Carmelo Tuccio.