L’Esercito dona pacchi alimentari alla Caritas della parrocchia San Domenico Savio

Gela. L’Esercito torna in campo non solo per garantire ordine e sicurezza in zona rossa ma anche per aiutare le famiglie in difficoltà. Si ripete l’iniziativa solidale a sostegno della popolazione in difficoltà da parte dei militari del Raggruppamento “Sicilia Occidentale”, impegnati nell’operazione “strade sicure”.

Un gesto semplice e concreto, a conferma della sensibilità, dell’altruismo e della generosità che animano i militari dell’Esercito Italiano in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. I generi di prima necessità sono stati consegnati dai militari del Reggimento Logistico “Aosta” e de 4° Reggimento Genio Guastatori. La donazione è stata fatta alla Caritas della parrocchia San Domenico Savio di Gela. A riceverli il responsabile Renato Messina, parroco Paolo Terrana.