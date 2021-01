Lettere anonime in municipio, Sammito: “Non ci faremo ricattare da autori occulti”

Gela. L’ultima, solo in ordine di tempo, denuncia presunte anomalie nella gestione del personale a Timpazzo, fino ad ipotizzare interessi della politica locale. Le lettere anonime fioccano a Palazzo di Città, ma per il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, destinatario anche di quella recapitata ieri, si tratta di un’abitudine “truce”. “La pratica dell’anonimato ha iniziato prepotentemente ad assurgere al ruolo di dilagante consuetudine della politica locale. La missiva giunta ieri all’ufficio di presidenza e recapitata ad altri consiglieri è solo l’ultima della lunga lista di missive che ha inaugurato il tempo truce che la politica sta vivendo – dice – l’anonimato ha evidentemente il demerito di presentare l’autore occulto della missiva sotto la luce di ingrandimento della vigliaccheria e il fine ultimo e gretto è quello di depotenziare e svilire le istituzioni in quanto tali, di fatto tacitamente ricattandole proprio con la pratica dell’anonimato. Ho taciuto per giorni sul punto ma non è più il momento di tacere né, sia chiaro, di subire passivamente fuochi incrociati di dubbia e anonima provenienza, al solo fine di macchiare il buon nome del consiglio, dando con ciò l’idea di essere deboli e fragili e meri destinatari silenti degli anonimi deliri altrui”.