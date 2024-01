Liceo musicale e coreutico in città, Greco e Incardona: “E’ l’unico autorizzato in Sicilia”

Gela. “E’ l’unico liceo musicale e coreutico autorizzato in Sicilia”. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona confermano l’assenso ufficiale alla costituzione in città del liceo. “Nel primo pomeriggio abbiamo avuto da parte dell’assessore Turano la grandiosa notizia che la Regione ha autorizzato il liceo musicale e coreutico in città. Grazie al lavoro svolto in sinergia tra l’amministrazione comunale e l’assessore Turano, la città potrà avere il suo liceo musicale”, spiegano. In un periodo segnato dalle polemiche per il piano di dimensionamento scolastico, giunge uno sviluppo in più per gli studenti che vorranno cimentarsi con questi indirizzi di studio.