“Linea Gnoffo su trasporto disabili è scandalosa”, Siragusa: “Greco avalla le scelte?”

Gela. “E’ scandaloso che ci sia una proposta della giunta, tramutata nel nuovo regolamento sul trasporto disabili, che di fatto supera quello del 2017 senza che si sia mai provveduto ad applicarlo e soprattutto senza che si sia mai concretizzata una gara per l’affidamento”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa è certo che quanto sta accadendo intorno al regolamento portato in aula dall’assessore forzista Nadia Gnoffo vada oltre la questione politica. “Non è affatto una questione politica – dice – invece, è una questione di trasparenza. Il consiglio comunale deve decidere se dare seguito ad un atto non trasparente oppure se seguire una linea di assoluta trasparenza. In quale stanza è stato scritto questo regolamento? Il dubbio ormai è più che legittimo. Io conosco tutti i consiglieri comunali e so che ognuno di loro è votato al pieno rispetto dei principi di trasparenza”. Il segretario dem prende una posizione chiaramente volta a garantire la piena attuazione del regolamento del 2017. “L’assessore Gnoffo ha sbagliato mestiere – dice ancora – non avrebbe dovuto ricoprire un ruolo di questo tipo. Il regolamento del 2017, anzitutto, assicura piena trasparenza sulla destinazione di somme annue per almeno 400 mila euro. Prevede un risparmio per l’ente e servizi unificati. Soprattutto esclude l’uso dei voucher, che non consentono la gara. L’assessore Gnoffo, invece, vuole proseguire sulla stessa rotta degli ultimi trent’anni, senza un affidamento tramite gara pubblica? E’ una vicenda che tocca punti fondamentali di trasparenza, etica e morale. Se il consiglio comunale dovesse accettare questo provvedimento, noi ci rivolgeremo all’autorità giudiziaria e su questo non ci sono dubbi. Inoltre, è inaccettabile che l’assessore continui ad annacquare il ruolo della Consulta. Il regolamento del 2017 fu scritto insieme alle associazioni a tutela dei diversamente abili. Ora, invece, viene messo in dubbio il valore dell’attività della Consulta, che ha fatto spesso da sprone anche per trovare importanti soluzioni amministrative. Invece, l’amministrazione non ha assicurato né il trasporto non obbligatorio né quello pubblico per i diversamente abili”.