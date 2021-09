L’Inter vince in rimonta, Fiorentina battuta 3-1

FIRENZE (ITALPRESS) – L’Inter batte 3-1 la Fiorentina e per una notte sorpassa nuovamente il Napoli issandosi in vetta alla classifica. Non la migliore versione della squadra guidata da Simone Inzaghi che è brava dopo il break di metà gara a trovare in 3′ i gol che segnano l’andamento della partita. Una punizione fin troppo severa per i gigliati che hanno il grande errore di non concretizzare soprattutto l’ottima prima mezz’ora di gara e che vengono traditi da Nico Gonzalez che rimedia un ingenuo cartellino rosso quando il risultato era ancora in bilico. L’inizio partita è un arrembaggio viola con l’Inter che ci mette parecchi minuti a superare il proprio centrocampo e Handanovic che deve compiere prima un miracolo su Vlahovic e poi un intervento eccellente su Biraghi. Sono il preludio al vantaggio dei padroni di casa che arriva al 23′: su una palla aerea vagante Skriniar perde il duello con Nico Gonzalez con l’argentino che arriva fino in fondo sulla sinistra e mette una palla che Riccardo Sottil deve solo spingere in rete per l’1-0. L’Inter trova il pareggio al 35′ in virtù di un autorete di Nastasic che però viene annullata per fuorigioco di Perisic. Un minuto prima gli ospiti protestano per un fallo di mano di Biraghi ma il tocco è fuori area ed il Var non può intervenire. L’uno a uno arriva al 52′ e lo realizza Darmian al termine di una catena di passaggi nerazzurri con assist finale di Barella. Tre minuti e l’Inter la ribalta: angolo da destra di Calhanoglu e Dzeko anticipa tutti e mette in rete. Lautaro prima ed il subentrato Sanchez poi falliscono nel cuore della ripresa il possibile tre a uno. Le chance viola di rimonta si esauriscono a 13′ dalla fine quando Nico Gonzalez viene espulso per proteste venendo prima ammonito e poi applaudendo il direttore di gara. All’87’ Perisic chiude il conto in contropiede, tre a uno e vittoria dell’Inter.(ITALPRESS).