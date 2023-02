L’Onu approva la risoluzione per l’Ucraina. Zelensky “Segnale potente”

NEW YORK (ITALPRESS) – L’Assemblea Generale Onu ha approvato con 141 voti a favore la risoluzione per una pace “giusta” in Ucraina. “L’Italia ha votato a favore della “Risoluzione per la pace” in Ucraina che è stata adottata dalle Nazioni Unite con ben 141 voti. Un testo che difende l’Ucraina ma che è soprattutto in favore della pace. Una grande vittoria in nome della libertà”, scrive su twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Sono grato a tutti i paesi che hanno approvato la Risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite per la pace globale, giusta e duratura in Ucraina”, scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che aggiunge: “è un potente segnale di instancabile supporto globale per l’Ucraina. Una potente testimonianza della solidarietà della comunità con il popolo ucraino nel contesto dell’anniversario dell’aggressione su vasta scala della federazione russa”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).