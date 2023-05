L’ottantesimo dello sbarco alleato, si fa strada una richiesta di monotematico sui costi degli eventi

Gela. Nei prossimi giorni, sarà al vaglio delle commissioni sviluppo economico e turismo, con le quali intende confrontarsi l’amministrazione comunale. Il programma per i festeggiamenti dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato, uno dei principali ritorni turistici sui quali intende concentrarsi la giunta, richiederà risorse finanziarie consistenti. I primi ragguagli arrivano fino ad un milione di euro, con eventi e manifestazioni che si protrarranno dal 10 luglio e fino ad inizio settembre. Il programma di massima è stata stilato e sarà verificato. Tanti puntano ad avere il via libera sui progetti presentati. L’assise civica però vuole monitorare con molta attenzione, soprattutto in una fase di piena crisi finanziaria e con le misure correttive che vanno trasmesse alla Corte dei Conti. E’ più che probabile la richiesta di un consiglio comunale monotematico, per un dibattito aperto e pubblico. Risorse finanziarie ingenti potrebbero stridere con i bisogni più impellenti della città. Il grosso della copertura dovrebbe arrivare da un capitolo apposito delle compensazioni Eni. Ieri, l’assessore Salvatore Incardona, che in prima persona insieme al sindaco Lucio Greco sta seguendo tutti i passaggi organizzativi e non solo, ha parlato di “una grande opportunità per la città” e dell’intenzione di creare “un brand permanente e una manifestazione che diventi un appuntamento fisso”. L’assessore ha escluso che dietro all’organizzazione di questo ciclo di eventi ci possano essere i primi sussulti di campagna elettorale. Già qualche mese fa, era arrivata una richiesta ufficiale per la convocazione di una seduta monotematica del civico consesso.