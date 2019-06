Altro che ripresa regolare, l’acqua continua a mancare in mezza città

Sulla nostra pagina facebook abbiamo chiesto ai cittadini di segnalarci le zone in cui l’acqua manca. E l’elenco è lunghissimo: via Formia, via Nicolò Minardi, via Piscopo, via Achille Grandi, via Cairoli, a San Giacomo è arrivata per pochi minuti, in via Mazzini non arriva da tre giorni, idem in via Pavia, nel comprensorio Cittadella quinto giorno senz’acqua. In via Crispi nei piani alti la pressione non consente l’erogazione idrica. E poi via Quintino Sella, via Epicarmo, via Cicerone, via Bacetilide, via Recanati, via Navarra, via Carlo Farini mentre in zona Calvario è arrivata stamattina. A Fondo Iozza in alcune strade non arriva da dieci giorni.

Il sindaco ha annunciato battaglia con Caltaqua, che già oggi intende incontrare ma la storia si ripete.

Sarà pure un caso, ma con l’avviarsi dell’estate tornano i problemi idrici. Nel 2019, mica 30 anni fa… e malgrado sia stata quasi completamente sostituita l’intera rete idrica cittadina.