Lungomare, progetto secondo tratto: fondi Regione completano la dotazione per i lavori

Gela. Il filo rosso tra Palazzo di Città e gli uffici regionali, anche nell’ultimo periodo, non ha mancato di creare stop inattesi sui finanziamenti. Questa volta, però, da Palermo è giunta la conferma di uno stanziamento per investimenti da poco più di un milione di euro. Su decisione dell’amministrazione comunale, anzitutto con il sindaco Lucio Greco e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, le somme saranno convogliate nel finanziamento per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Anche questo è un iter procedimentale assai sofferto e le condizioni emergenziali dei conti del Comune non hanno semplificato il lavoro. Di fatto, le somme principali attraverso una delle finestre di “Rigenerazione urbana” erano state autorizzate per il progetto che va ad integrare i lavori già conclusi nel primo tratto. L’emergenza finanziaria e le valutazioni in corso per il piano di riequilibrio hanno invece stoppato qualsiasi passo per individuare quanto necessario a coprire i costi delle attività di demolizione dei vecchi lidi presenti nelle aree dei lavori. I revisori sono stati netti nell’escludere opzioni che potessero generare “nuovo indebitamento” per l’ente.