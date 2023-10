“Lusingato da richieste ma non mi candiderò a sindaco”, Ventura: “Ora serve una guida adeguata”

Gela. “Lusingato” dalle tante richieste ma l’avvocato Giacomo Ventura, già parlamentare nazionale, si dice “assolutamente non interessato” all’ipotesi di una candidatura a sindaco. “Continuo a leggere di una mia candidatura. Invero – dice – ricevo diverse sollecitazioni in tal senso e ne sono lusingato. Tengo però a chiarire che non sono assolutamente interessato a riguardo perché sono totalmente assorbito da impegni professionali”. L’avvocato è sempre stato uno dei punti di riferimento dell’area di centrodestra locale, anche se negli anni ha ridotto sempre più la sua partecipazione attiva per dedicarsi esclusivamente all’attività professionale che ancora oggi lo assorbe completamente. Non rinuncia comunque a valutare quello che sta accadendo in città, anche dalla prospettiva particolareggiata di ex sindaco (in passato infatti ha guidato il municipio).