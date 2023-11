Macchitella lab, ripreso tavolo con Eni: “Accordo vicino per il comodato”

Il Comune, tra l’altro, è destinatario, insieme ad altre cinque città siciliane, di un finanziamento di 10 milioni di euro nell’ambito del progetto Pon Metro Plus e Città Medie che ha come obiettivo quello di promuovere l’inclusione e l’innovazione sociale attraverso la creazione di nuove imprese sociali. E Macchitella Lab in questo contesto si inserisce in maniera opportuna. L’idea è di creare una progettualità che riguardi l’utilizzo, la gestione, la cura, e non solo, di uno o più beni che erano in disuso o sottoutilizzati per creare imprese sociali, attivare regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni e Patti di comunità.