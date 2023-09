Macchitella lab, tavolo con Eni e Kore: petizione “Generazione Gela”, “essenziale per futuro”

Gela. Oggi, come è già stato ricordato dal sindaco Lucio Greco, è previsto un tavolo, con rappresentanti di Eni e dell’università Kore, per cercare di avere un quadro quanto più aggiornato possibile del progetto Macchitella lab, l’ex casa albergo Eni riconvertita ma fino ad oggi mai destinata agli scopi iniziali, dall’incubatore per startup innovative e fino ai corsi universitari. In settimana, è fissata anche la seduta monotematica di consiglio comunale, proprio sulla vicenda. Una mozione presentata da “Una Buona Idea”, invece, non ha avuto l’assenso del civico consesso. “Generazione Gela” più volte ha richiamato l’attenzione istituzionale sul destino dell’ex casa albergo. I riferimenti del gruppo che da tempo lavorano per cercare di sviluppare una direttrice diversa di sviluppo per la città, hanno sostenuto la necessità di un tavolo di confronto anche nel corso di un incontro avuto proprio con il primo cittadino. Al tavolo di oggi non sono stati convocati (così come non ci sarà salvo variazioni Sicindustria), ne hanno preso atto e non intendono fare polemiche, come hanno riportato sui social. La loro intenzione è soprattutto arrivare al risultato e quindi alla partenza vera e propria di Macchitella lab. Per questa ragione, hanno lanciato una petizione. La si può sottoscrivere all’indirizzo https://chng.it/BK5MmWJb. Proprio nel testo che accompagna la raccolta firme on line sottolineano che una struttura come Macchitella lab non può rimanere in disuso né essere destinata a scopi differenti da quelli della formazione e della costruzione di idee e progetti. “Proprio per questo noi di Generazione Gela riteniamo fondamentale il progetto Macchitella Lab. La struttura dell’ex casa albergo Eni è strategica per il rilancio del nostro territorio e siamo certi che possa contribuire a non disperdere il patrimonio umano di Gela e del comprensorio, grazie al progetto che comprende: corsi di formazione universitaria, master di secondo livello, ampi spazi di coworking e l’avvio di un incubatore per start up innovative”, si legge.