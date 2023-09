L’incidente e l’auto in mare, la fine di Messana: in aula, “morì per annegamento”

Gela. L’operaio Arcangelo Messana morì “per annegamento”. Questa mattina, in aula davanti al giudice Fabrizio Giannola, è stato sentito il medico che si occupò dei primi accertamenti successivi all’incidente verificatosi su un tratto del lungomare. A bordo della sua Fiat 600, l’operaio finì in mare. La vettura sfondò uno dei parapetti. Si infranse contro gli scogli per poi arrivare in mare. Il testimone ha ribadito che la causa del decesso fu proprio l’annegamento. Ha sottolineato di aver accertato la sussistenza del “fungo schiumoso”, altro elemento che farebbe propendere per la fondatezza di quanto riscontrato. Messana, secondo il testimone, era ancora vivo quando finì in mare. A rispondere di omicidio colposo, perché non avrebbero adempiuto agli obblighi della messa in sicurezza di quel tratto di strada, sono l’ex sindaco Domenico Messinese e il funzionario comunale Raffaella Galanti, difesi dai legali Venere Salafia e Rita Calò. Il Comune è nel procedimento come responsabile civile, rappresentato dall’avvocato Gabriella Ganci. Le difese, nel corso dell’esame del medico, hanno ribadito che Messana era comunque affetto da patologie pregresse e non escludono che quanto accaduto possa essere stato la conseguenza di un improvviso malore. Secondo il medico, morì per annegamento. L’eventualità di un malore, stando agli elementi accertati, non troverebbe un riscontro certo.