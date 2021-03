“Mancuso è già in campagna elettorale”, Di Cristina: “Spieghi caos vaccini e tagli”

Gela. “L’unico ad essere in campagna elettorale è l’onorevole Michele Mancuso”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina non si sente “un avventuriero”, come quelli richiamati ieri da Mancuso, che ha consigliato al sindaco Lucio Greco di “non farsi tirare da un lato o dall’altro”, proprio da “avventurieri che vengono e vanno”. Ha ribadito il rapporto politico tra gli azzurri e l’amministrazione comunale, ma con qualche “prescrizione”, ad iniziare dalle voci di un rientro dei dem in giunta. Per Mancuso si tratterebbe solo di un ritorno a scopo “elettorale”. Di Cristina, invece, chiede a Mancuso di dare risposte concrete alla città. “Piuttosto che pensare ad avere un assessorato in più – dice Di Cristina – Mancuso dovrebbe concentrarsi sui 140 milioni di euro tagliati dalla Regione per la darsena commerciale. Perché non spiega di preciso a che punto sia la procedura per i lavori del porto rifugio? Già lo scorso anno, ben prima della pandemia, non sarebbero dovuti andare in gara? Mancuso commette un grave errore, pensa che la politica sia semplicemente una sommatoria di ceto politico. Invece, la politica vera deve dare risposte ai cittadini. Tutto il resto conta poco, è qualcosa di molto diverso dalla politica”. Di Cristina e Mancuso, due anni fa, sono stati i garanti politici dell’accordo “arcobaleno” che ha portato alla vittoria del sindaco Greco. Oggi, invece, mentre ci sono dem piuttosto possibilisti sulla ripresa a pieno del rapporto politico con l’avvocato, i vertici forzisti invece sono sempre più guardinghi e vogliono far pesare il fatto di aver sempre dato fiducia al sindaco. Di Cristina, intanto, rilancia anche sulla disorganizzazione del sistema di vaccinazione anti-Covid, con assembramenti e code, sia a Gela che a Caltanissetta.