Manutenzioni nelle strade cittadine, avviati lavori a San Giacomo

Gela. Sono iniziati i lavori per il ripristino dell’asfalto in diverse strade del quartiere San Giacomo, nelle vie Fratelli Bandiera e attigue. Sono interventi predisposti dal settore lavori pubblici del Comune. L’assessore Romina Morselli e i tecnici hanno definito un cronoprogramma per le attività anche in altre aree cittadine. Le difficoltà finanziarie non mancano ma la viabilità è soggetta ad urgenze non rinviabili. “Abbiamo più volte sollecitato questo tipo di lavori di manutenzione- dice Massimiliano Giorrannello del comitato di quartiere San Giacomo – è importante che i cittadini facciano da pungolo verso l’amministrazione”.