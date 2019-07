MARQUEZ DOMINA IN GERMANIA E IL MONDIALE SI AVVICINA, ROSSI 8°

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, nono appuntamento con il Mondiale 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda taglia per primo e con ampio margine il traguardo sul circuito del Sachsenring davanti a Maverick Vinales e Cal Crutchlow, che completano cosi’ il podio di una gara dominata dall’iberico, sempre più leader del Mondiale. Caduta nel primo giro per Fabio Quartararo, ritirato a undici dal termine anche Alex Rins che si trovava in seconda posizione. Rimonta delle Ducati dopo le qualifiche negative, con il quarto posto di Danilo Petrucci e il quinto di Andrea Dovizioso al termine di una lotta serrata tra i due piloti italiani. Ottava piazza per Valentino Rossi, che dopo tre ritiri consecutivi torna a conquistare punti in Germania. Nona posizione, invece, per Franco Morbidelli.

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di Moto2. Lo spagnolo, scattato dalla pole, si è imposto al Sachsenring precedendo Brad Binder e Marcel Schrotter. Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio. Nella top ten anche Lorenzo Baldassarri (7°) e Luca Marini (10°). Marquez torna leader del Mondiale.

Doppio colpo al Sachsenring per Lorenzo Dalla Porta. Il pilota toscano ha vinto il Gp di Moto3 salendo in cima alla classifica mondiale dopo 9 gare e scavalcando Aron Canet, terzo oggi alle spalle di Marcos Ramirez. Quarto Romano Fenati.

