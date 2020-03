Melfa lancia l’appello alla politica e agli imprenditori: “Fermiamo la paura del fare”

Gela. “La paura del fare sta diventando ancor più pericolosa del non far nulla, bisogna invertire la tendenza”. L’appello alle Istituzioni e agli imprenditori arriva da Maurizio Melfa, che da anni punta sullo sport per cercare di costruire un progetto di rilancio della città. Ed in questo periodo di economia sofferente che Melfa prova ad alzare l’asticella e lancia una provocazione partendo proprio dallo sport, settore in cui negli ultimi anni l’imprenditore ha investito parecchio. “Sono ormai più di quindici anni che ho deciso di scommettere nello sport – ci racconta l’imprenditore – perché penso che possa esser un reale volano per questa città. Gela sta vivendo un periodo di depressione profondo e io non voglio rimanere con le mani in mano. Il mio appello è quello di credere nello sport, perché può essere un viatico importante per allontanare i giovani dalle strade e alimentare l’economia di questa città”. Proprio in queste settimane Melfa si è visto aggiudicare dall’ex Provincia di Caltanissetta il PalaLivatino, una struttura finora abbandonata che, l’imprenditore è pronto a rilanciare. “Nutro grandi speranze in quello che può rappresentare il Palalivatino per questa città, che ha profondamente bisogni di strutture sportive – continua Melfa – è una scommessa importante che insieme ad altri imprenditori voglio portare avanti. Restituire il Palalivatino alla città, alle società sportive, ai grandi eventi significa attrarre turismo, economia. Questa città non merita la mortificazione di tante strutture chiuse e all’abbandono”. Inevitabile parlare di calcio e soprattutto di stadio. Melfa crede nella possibilità di ripartire anche dal calcio ma senza strutture agibili diventa davvero difficile.