Minacce ed insulti agli animatori della parrocchia San Sebastiano

“Io chiedo perdono se ci sono stati malumori ma è bellissimo vedere quest’adrealina nei ragazzi. Le nostre parrocchie sono diventate delle trincee e non possiamo limitare anche noi i nostri ragazzi. Siamo qui per guidare i nostri giovani affinchè possano diventare un giorno cittadini attivi seri,cristiani e votati all’inclusione. Papa Francesco parlava di ospedali da campo,è ciò che noi cerchiamo d fare per creare non solo l’anima ma anche il cuore e la socialità. I miei “criaturi” sono un dono inestimabile non solo per me ,ma anche per la parrocchia e per l’intero quartiere perciò guai a chi li tocca” ha dichiarato don Giorgio Cilindrello,parroco di San Sebastiano.