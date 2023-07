Includi-AMO diversa-MENTE, il campus estivo che abbatte le barriere

Gela. Includi-AMO diversa-MENTE è il titolo del campus estivo che l’associazione ABAcadabra ha svolto insieme a grestini ed animatori della parrocchia San Sebastiano di settefarine.

Ospitati nell’omonimo plesso retto dalla dirigente scolastica Rosalba Marchisciana, i ragazzi hanno avuto la possibilità di svolgere le attività al riparo del sole cocente di questi giorni.

” L’idea è nata per far vivere ai nostri bambini un momento di leggerezza ed inclusione attraverso il gioco libero ed il gioco di squadra” ha dichiarato Emanuela Ajovalasit, presidente dell’associazione ABAcadabra.

Don Giorgio Cilindrello, parroco di San Sebastiano Martire ha da sempre puntato sull’inclusività, aprendo la parrocchia di settefarine ad eventi di aggregazione che puntano all’educazione delle nuove generazioni.

“ Bisogna educare i bambini alla bellezza della diversità- ha dichiarato il parroco- è normale che possano avere paura all’inizio perché non sanno come approcciarsi a ragazzi che hanno un disturbo dello spettro autistico o altre disabilità. Solo conoscendo il modo giusto con cui avvicinarsi a questi ragazzi e bambini fragili possono capire che sono esattamente come loro e noi abbiamo il dovere di impartire questi insegnamenti, solo così non ci saranno più discriminazioni.”