Quartiere in festa per San Sebastiano nonostante i vandali

Gela. È tutto pronto per i festeggiamenti di San sebastiano. Nonostante i continui atti vandalici perpetrati nei confronti della parrocchia di periferia, il parroco don Giorgio ha deciso di organizzare un momento di festa che coinvolgerà l’intero quartiere. La settimana di eventi che inviteranno i fedeli alla preghiera e alla riflessione si aprirà con la messa in memoria di Don Franco Cavallo presieduta dal vicario foraneo Don Lino di Dio.

” Da poco hanno cercato di bruciare una palma del cortile interno ma questo non ci scoraggia- ha dichiarato don Giorgio Cilindrello- il Vangelo non sempre viene accolto, qualcuno pensa di fermare l’evangelizzazione che passa anche attraverso questi momenti di festa, ma noi non demordiamo e cerchiamo di includere tutti, sempre e comunque.”

Mercoledì 17 gennaio il comando dei vigili urbani ospiterà la reliquia del santo. Presso il comando di via Ossidiana don Giorgio presiederà una celebrazione eucaristica a cui parteciperanno anche le autorità civili della città. Un occasione speciale per ricordare i vigili che hanno prestato in servizio in città e che hanno lasciato un ricordo indelebile nel cuore di molti come Totò Sauna.

Ancora una volta la parrocchia incontrerà i bambini dell’omonima scuola per far conoscere la vita del santo e far comprendere alla nuove generazioni quanto sia importante lottare per ciò in cui si crede davvero.