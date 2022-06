Aree verdi e rotatorie, avviso per i privati: “Coinvolgere cittadini nel decoro”

“Abbiamo iniziato a seguire questa procedura due anni fa, ma l’emergenza Covid ci ha rallentati notevolmente. Adesso ripartiamo – dice il sindaco Lucio Greco – e sono molteplici gli obiettivi che l’amministrazione conta di poter raggiungere grazie a questa iniziativa. Vogliamo coinvolgere i cittadini nella cura e nella bellezza del territorio comunale, nella valorizzazione e nella salvaguarda dei beni, stimolando il senso di appartenenza alla comunità e la voglia di contrastare il degrado urbano, incentivando la cura degli spazi pubblici. Mi ha fatto piacere constatare che in tanti, associazioni, imprese e gruppi di gelesi, abbiano in passato già avanzato richiesta di adozione delle aree verdi e intendiamo ora accelerare e andare verso la fase finale dell’iter. Le aree interessate dall’avviso pubblico sono veramente tante, e per questo vogliamo chiedere la collaborazione della città per renderle sempre più belle, pulite, curate, decorose ed attrattive per chi viene da fuori. Sono certo che in tanti risponderanno favorevolmente, ed avranno il piacere di interagire con l’ente per questa nobile finalità. Come sono solito ripetere, da soli si va veloci ma insieme si va lontano e, se la città risponderà come penso, grazie a questa iniziativa andremo molto lontano”.