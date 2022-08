Mini discariche nelle frazioni balneari, ancora troppi rifiuti abbandonati

Una situazione che preoccupa i residenti. Pare che ci siano state richieste di intervento inoltrate a Tekra, ma senza effetti. Negli uffici comunali è in corso l’attività per chiudere il progetto per il nuovo servizio in house, che per Greco dovrà essere “aderente alle concrete esigenze della città”. Probabilmente, bisognerà coprire in maniera ancora più capillare proprio le frazioni balneari.