Morì dopo un mese dall’incidente stradale, indagine sulla fine di Vella: manca perizia

Gela. Nel dicembre dello scorso anno venne accertato il decesso, dopo circa un mese di ricovero al “Sant’Elia” di Caltanissetta. A novembre, il sessantaquattrenne Egidio Vella era stato coinvolto in un grave incidente stradale e poi trasferito nel nosocomio nisseno. Era in sella alla sua moto, lungo un tratto della Gela-Catania (nei pressi di Ponte Olivo), e riportò profonde ferite. Ci sarebbe stato l’impatto con un furgone. I pm della procura gelese hanno avviato un’indagine, per omicidio stradale. Il fascicolo è aperto da tempo e si attende la perizia specialistica, che però l’esperto nominato non ha ancora prodotto. I familiari del sessantaquattrenne attendono riscontri, per avere un quadro chiaro sulle cause che portarono alla tragica fine. Sono assistiti dagli avvocati Rosario Prudenti e Gianfranco D’Aleo, che a loro volta aspettano di analizzare i contenuti della perizia. L’elaborato tecnico, ad oggi, non è stato prodotto dallo specialista. Nella vicenda di Vella, tra gli altri aspetti, pare non si trascuri neanche l’ipotesi di un decesso dovuto ad un possibile errore medico.