Morselli: “I soldi per le passerelle ci sono ma non ci consentono di spenderli”

Gela. “Ringrazio i cittadini e quei giovani di Manfria che hanno collocato quella passerella ma non può passare il messaggio che l’amministrazione o la sottoscritta sia sbadata. E vi spiego perché”. L’assessore ai Lavori pubblici Romina Morselli intende elogiare l’intervento del gruppo di cittadini di Manfria che ha voluto collocare una passerella di accesso in spiaggia ma nel contempo non ci sta ad essere additata come inefficiente.

“Ho già spiegato alcune settimane fa che il finanziamento regionale è stato notificato da poco tempo, e dopo una lunga interlocuzione tra il dirigente Collura e l’assessorato alla Famiglia – ha spiegato l’assessore – Siamo riusciti a sbloccarlo ed a ricevere il 70 per cento circa della somma (60 mila euro). Abbiamo anche come uffici redatto una nuova perizia che ci avrebbe consentito di triplicare il numero di passerelle lungo il nostro litorale ma il paradosso è che non possiamo spendere i soldi. Siamo bloccati”.