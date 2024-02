Tutti Insieme, “vanno individuati i fondi per la rete fognaria di Manfria”

Gela. Maggiore attenzione alle zone balneari della città, in particolare monitorando lo sviluppo del progetto della rete fognaria di Manfria, ancora al palo. Dal gruppo di “Tutti insieme” arriva la proposta di un tavolo di concertazione con l’Ati idrica e Caltaqua. Un’iniziativa definita nel corso di una riunione tenuta dal movimento. Il passo in avanti, in tal senso, l’ha formalizzato il vicepresidente Vito Fraglica. Diversi residenti hanno ribadito la necessità che si faccia chiarezza principalmente sul sistema fognario, atteso da anni. Sono in corso i lavori per la rete idrica.