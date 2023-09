Morte Russello, incarico ad un perito: operaio deceduto dopo lo schianto stradale

Gela. E’ stato affidato l’incarico peritale finalizzato ad accertare la dinamica di quanto accaduto la notte di Ferragosto in un tratto di via Licata, quando a perdere la vita è stato l’operaio trentottenne Luigi Russello. Stava facendo rientro, in sella ad uno scooter, dopo il turno di lavoro. Fatale si è rivelato l’impatto con un’Audi, condotta da un trentenne, attualmente indagato per omicidio stradale. Il gip ha nominato l’ingegnere Girolamo Vitellaro, con il compito di definire tutti gli aspetti tecnici legati a quanto accaduto. L’indagato, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, è poi ritornato in libertà dopo l’interrogatorio di garanzia, pur con la convalida. I familiari della vittima hanno deciso di seguire l’intero procedimento, a loro volta attraverso i legali e i periti di parte. La moglie e il figlio di Russello sono assistiti dall’avvocato Joseph Donegani. Altri familiari invece dal legale Antonella Di Benedetto. Il trentenne che era alla guida dell’Audi è invece difeso dagli avvocati Flavio Sinatra ed Erica Iudice.