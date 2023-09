“Ritardi e inefficienze, aziende investono altrove”, FdI: “Si chiedono solo aiuti per feste”

Gela. Troppi ritardi e pochissimi atti concreti sul fronte dei progetti per il territorio. Dietro alla stasi, secondo il coordinatore cittadino FdI Salvatore Scuvera e per i consiglieri del partito Vincenzo Casciana, Salvatore Scerra, Pierpaolo Grisanti e Ignazio Raniolo, ci sono responsabilità politiche e burocratiche, da attribuire a chi porta avanti la struttura amministrativa. “In un momento storico difficilissimo, al quale si aggiunge, come se non bastassero le altre problematiche, la nota e grave crisi finanziaria in cui versa il Comune, registriamo ancora una volta un inspiegabile attendismo della burocrazia nel dar seguito a richieste relative a programmi di investimenti nel nostro territorio. La stessa Eni, alla pari di numerosi altri privati, sarà costretta nel breve periodo a riallocare delle ingenti somme destinate ad iniziative originariamente programmate per il territorio locale in altre zone e il tutto a causa di una intollerabile ed inaccettabile inerzia di molti organi, uffici e settori della burocrazia sia comunale che regionale. All’inspiegabile silenzio su molteplici e diversi progetti di investimento – dicono i meloniani – sui quali sarà fatta nei prossimi giorni una puntuale ricognizione, si aggiungono altre iniziative che, per importanza strategica, sono da considerare vitali e prodromici a successivi investimenti come il progetto di “adeguamento Area Pozzo Gela 25” in attesa, da mesi, di essere esitato dall’Autorità di bacino e dalla competente Commissione Sic-Zps”.