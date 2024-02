“Donegani e moderati valore aggiunto”, Di Stefano: “Campo largo e un piano Aldisio per la città”

Gela. Nessuno deve ritenersi escluso. Il neo candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, espresso dall’agorà politica, non vuole divisioni. L’appello lo fa non solo a chi lo sostiene ma anche a chi ha già annunciato che non ci sarà nel prosieguo del percorso. “Il confronto che in questi mesi si è sviluppato all’interno dell’agorà, al quale tutti gli attori protagonisti hanno dato il loro contributo nell’ottica della costruzione, è stato prezioso. Tutto il percorso compresa la scelta va nella direzione di una prospettiva di costruzione e l’auspicio è che alla coalizione possano aggregarsi altre forze politiche e movimenti civici – dice – non ritengo che la cultura dell’esclusione, in politica come nella vita, sia un valore da perseguire, anzi, piuttosto, la ritengo un morbo tutto di questo tempo. Alla cultura dell’esclusione, in generale, ho sempre preferito la cultura dell’aggregazione ed è su questo principio che, io personalmente, ho partecipato all’agorà, peraltro non avendo certezza alcuna, ed è seguendo questa rotta che credo che un campo largo sia la scelta politicamente più valida per mettere in atto un programma serio che esuli dal solo nome del candidato poiché non può ridursi tutto a questo. Si tenga conto anche dei contenuti del programma che avremo modo di raccontare alla città. Nonostante la scelta ufficializzata ieri, per la quale ringrazio in primis tutti coloro che l’hanno condivisa, continuo a pensare che il campo largo sia una scelta percorribile e continuo a ritenere Donegani e i moderati un valore aggiunto di qualsivoglia costruzione futura così come riterrò un valore aggiunto, nell’ottica della costruzione e mai della distruzione, gli attori politici che vorranno prendervi parte”.