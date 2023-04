Muore colto da malore, anziano finisce con l’auto contro una palazzina

Gela. Pasqua tragica per un pensionato, colto da malore e morto probabilmente per infarto mentre era alla guida della sua auto. L’incidente stradale si è verificato la sera di Pasqua. Inizialmente si era pensato proprio ad un sinistro stradale, considerato che i vigili urbani sono stati allertati ad intervenire nel quartiere Caposoprano, dove un’auto si era schiantata contro una palazzina di via Catilina, angolo via Benedetto Croce.

Insieme ad una pattuglia del comando di polizia municipale anche una ambulanza del 118. L’incidente era autonomo, così come hanno descritto alcuni passanti. Il pensionato, a bordo di una Fiat Panda, aveva perso il controllo del mezzo e finito contro un marciapiede ed un muro. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo senza alcun esito. In ospedale è giunto già cadavere.